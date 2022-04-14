Минпромторг в ближайшее время утвердит перечень товаров для параллельного импорта

В Минпромторге продолжается сбор предложений по включению в перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт, документ планируют опубликовать в ближайшее время.

«Минпромторгом России разработан проект приказа об утверждении перечня товаров, подпадающих под параллельный импорт, в настоящий момент идёт сбор предложений по включению в перечень от федеральных органов исполнительной власти», — приводит РИА Новости заявление министерства.

В Минпромторге уточнили, что в документ планируется включить указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности.

Ранее глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина в беседе с НСН высказалась о параллельном импорте.