Директор Института права и развития Иванов прокомментировал ситуацию с параллельным импортом

Директор Института права и развития ВШЭ — Сколково Алексей Иванов прокомментировал ситуацию с параллельным импортом.

В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что снятие барьеров позволит любому импортёру в любой стране приобретать товары, которые законно введены в оборот, ввозить их на территорию России и продавать российским потребителям.

Как отметил эксперт, откроется множество новых маршрутов доставки, что позволит изменить конфигурацию рынка.

«Ещё до введения санкций НИУ ВШЭ и Фонд «Сколково» проводили большое исследование. Опрос компаний продемонстрировал, что инновационный сегмент нашего рынка страдает от запрета параллельного импорта, зависим от монопольных структур и официальных дистрибьюторов», — сообщил Иванов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, который разрешает осуществлять на территорию страны параллельный импорт по отдельным видам продукции.