Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в Россию ряда продукции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, который разрешает осуществлять на территорию страны параллельный импорт по отдельным видам продукции.

Об этом он заявил, открывая заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Ещё один подписанный документ касается так называемого параллельного импорта. Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что конкретный список продукции, которую можно будет ввозить в Россию в рамках данного механизма, будет утверждаться Министерством промышленности и торговли по предложениям отраслевых ведомств.

Ранее Мишустин заявил, что российские власти готовят очередной пакет контрсанкций.