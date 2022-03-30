Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в Россию ряда продукции
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Об этом он заявил, открывая заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
«Ещё один подписанный документ касается так называемого параллельного импорта. Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что конкретный список продукции, которую можно будет ввозить в Россию в рамках данного механизма, будет утверждаться Министерством промышленности и торговли по предложениям отраслевых ведомств.
Ранее Мишустин заявил, что российские власти готовят очередной пакет контрсанкций.