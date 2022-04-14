Терапевт Сергеева дала совет по поддержанию водного баланса в организме

Короткая ссылка
Врач-терапевт, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Мария Сергеева рассказала, сколько жидкости рекомендуется потреблять здоровому человеку, проживающему в умеренном климате.
Терапевт Сергеева дала совет по поддержанию водного баланса в организме
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«В среднем для здорового человека, живущего в умеренном климате, достаточно примерно 2,5—3,5 л жидкости в день. Большинству здоровых людей достаточно пить по потребности, когда вы чувствуете жажду», — сказала она в беседе с Life.ru.

Единой нормы потребления воды не существует, для каждого человека эта цифра индивидуальна, подчеркнула врач. По её словам, совет выпивать восемь стаканов жидкости в день нельзя назвать универсальным.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить