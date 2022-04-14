Терапевт Сергеева дала совет по поддержанию водного баланса в организме
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«В среднем для здорового человека, живущего в умеренном климате, достаточно примерно 2,5—3,5 л жидкости в день. Большинству здоровых людей достаточно пить по потребности, когда вы чувствуете жажду», — сказала она в беседе с Life.ru.
Единой нормы потребления воды не существует, для каждого человека эта цифра индивидуальна, подчеркнула врач. По её словам, совет выпивать восемь стаканов жидкости в день нельзя назвать универсальным.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.