Терапевт Сергеева дала совет по поддержанию водного баланса в организме

Врач-терапевт, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Мария Сергеева рассказала, сколько жидкости рекомендуется потреблять здоровому человеку, проживающему в умеренном климате.

«В среднем для здорового человека, живущего в умеренном климате, достаточно примерно 2,5—3,5 л жидкости в день. Большинству здоровых людей достаточно пить по потребности, когда вы чувствуете жажду», — сказала она в беседе с Life.ru.

Единой нормы потребления воды не существует, для каждого человека эта цифра индивидуальна, подчеркнула врач. По её словам, совет выпивать восемь стаканов жидкости в день нельзя назвать универсальным.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.