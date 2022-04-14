Валеолог Синицина назвала неочевидные признаки гиповитаминоза
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Помимо общего ухудшения самочувствия, организм может сигнализировать о нехватке необходимых веществ нестандартными способами, сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
К ним относится, например, желание грызть лёд, извёстку, мел или сырые крупы. Часто это является признаком дефицита железа.
Частое покашливание также может свидетельствовать о дефиците железа, так как нехватка микроэлемента вызывает сухость слизистых.
О нехватке витамина D может говорить такой симптом, как набухшие дёсны, о дефиците магния — бессонница, о дефиците витаминов группы B — выпадение волос.
Сухие губы, трещины в уголках рта могут свидетельствовать о недостатке витаминов А, Е, В, а также цинка или железа.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.