Валеолог Синицина назвала неочевидные признаки гиповитаминоза

Короткая ссылка
Врач-валеолог Лидия Синицина рассказала, как распознать у себя дефицит витаминов и микроэлементов до проявления первых симптомов заболевания.
Валеолог Синицина назвала неочевидные признаки гиповитаминоза
  • Gettyimages.ru
  • © Betsie Van der Meer

Помимо общего ухудшения самочувствия, организм может сигнализировать о нехватке необходимых веществ нестандартными способами, сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

К ним относится, например, желание грызть лёд, извёстку, мел или сырые крупы. Часто это является признаком дефицита железа.

Частое покашливание также может свидетельствовать о дефиците железа, так как нехватка микроэлемента вызывает сухость слизистых.

О нехватке витамина D может говорить такой симптом, как набухшие дёсны, о дефиците магния — бессонница, о дефиците витаминов группы B — выпадение волос.

Сухие губы, трещины в уголках рта могут свидетельствовать о недостатке витаминов А, Е, В, а также цинка или железа.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить