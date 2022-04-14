Валеолог Синицина назвала неочевидные признаки гиповитаминоза

Врач-валеолог Лидия Синицина рассказала, как распознать у себя дефицит витаминов и микроэлементов до проявления первых симптомов заболевания.

Помимо общего ухудшения самочувствия, организм может сигнализировать о нехватке необходимых веществ нестандартными способами, сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

К ним относится, например, желание грызть лёд, извёстку, мел или сырые крупы. Часто это является признаком дефицита железа.

Частое покашливание также может свидетельствовать о дефиците железа, так как нехватка микроэлемента вызывает сухость слизистых.

О нехватке витамина D может говорить такой симптом, как набухшие дёсны, о дефиците магния — бессонница, о дефиците витаминов группы B — выпадение волос.

Сухие губы, трещины в уголках рта могут свидетельствовать о недостатке витаминов А, Е, В, а также цинка или железа.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.