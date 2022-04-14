Военный эксперт Литовкин прокомментировал ситуацию с крейсером «Москва»

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал ситуацию с крейсером «Москва», на котором в результате пожара произошла детонация боезапаса.

Эксперт рассказал, почему украинской стороне так важно «потопить» крейсер «Москва» хотя бы в информационном плане.

«Это важно, потому что это флагман Черноморского флота. Это символ нашей морской операции против Украины. Это как знамя победы, которое украинские военные забрали у старушки и растоптали. Поэтому они пытаются приписать себе эту победу», — заявил он.

При этом Литовкин обратил внимание на поступившую информацию о том, что крейсер буксируют в порт на ремонт.

«Поэтому Украина всячески пиарит это, чтобы показать, что она одержала крупную «перемогу» на фронте», — отметил эксперт.

Ранее в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса, экипаж корабля был эвакуирован.

Позже в министерстве заявили, что очаг возгорания локализован. По информации ведомства, крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено.

Принимаются меры по буксировке корабля в порт. Причины пожара выясняются.