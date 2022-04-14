Военный эксперт Литовкин прокомментировал ситуацию с крейсером «Москва»

Короткая ссылка
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал ситуацию с крейсером «Москва», на котором в результате пожара произошла детонация боезапаса.
Военный эксперт Литовкин прокомментировал ситуацию с крейсером «Москва»
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

Эксперт рассказал, почему украинской стороне так важно «потопить» крейсер «Москва» хотя бы в информационном плане.

«Это важно, потому что это флагман Черноморского флота. Это символ нашей морской операции против Украины. Это как знамя победы, которое украинские военные забрали у старушки и растоптали. Поэтому они пытаются приписать себе эту победу», — заявил он.

При этом Литовкин обратил внимание на поступившую информацию о том, что крейсер буксируют в порт на ремонт. 

«Поэтому Украина всячески пиарит это, чтобы показать, что она одержала крупную «перемогу» на фронте», — отметил эксперт.

Ранее в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса, экипаж корабля был эвакуирован.

Позже в министерстве заявили, что очаг возгорания локализован. По информации ведомства, крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено.

Принимаются меры по буксировке корабля в порт. Причины пожара выясняются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить