Путину доложили о ситуации с крейсером «Москва»

Российскому президенту Владимиру Путину доложили о ситуации с пожаром на крейсере «Москва» по линии Минобороны России.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По линии военных доклады идут регулярно Верховному главнокомандующему и по всем событиям», — сказал он.

Песков ответил на уточняющий вопрос, был ли доклад Путину по инциденту на крейсере «Москва».

«Ну разумеется», — сказал он.

Ранее в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса, экипаж корабля был эвакуирован.

Позже в министерстве заявили, что очаг возгорания локализован. По информации ведомства, крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено.