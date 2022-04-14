Путину доложили о ситуации с крейсером «Москва»

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Российскому президенту Владимиру Путину доложили о ситуации с пожаром на крейсере «Москва» по линии Минобороны России.
Путину доложили о ситуации с крейсером «Москва»
  • globallookpress.com
  • © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По линии военных доклады идут регулярно Верховному главнокомандующему и по всем событиям», — сказал он.

Песков ответил на уточняющий вопрос, был ли доклад Путину по инциденту на крейсере «Москва».

«Ну разумеется», — сказал он.

Ранее в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса, экипаж корабля был эвакуирован.

Позже в министерстве заявили, что очаг возгорания локализован. По информации ведомства, крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено.

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