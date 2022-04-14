Опрос: 69% россиян заявили о повышении уровня стресса

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Цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» совместно с российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос и выяснили, что, по мнению 69% россиян, их уровень стресса в период с февраля по март повысился.
Опрос: 69% россиян заявили о повышении уровня стресса
  • Gettyimages.ru
  • © Natalie Board / EyeEm

Как пишет издание «Вести Подмосковья», 52% респондентов стали больше нервничать, 17% рассказали об усилении тревоги, хотя и не критическом.

Исследование показало, что за рассматриваемый период также выросло число людей, которые готовы обсуждать проблемы с психологом, — до 55% (в 2021 году — 46%).

В топ-5 городов, где люди почувствовали увеличение тревоги, вошли Нижний Новгород (90%), Казань (73%), Москва (72%), Санкт-Петербург и Новосибирск (по 71% в каждом городе), а также Самара (69%).

Ранее семейный психолог Наталья Ничипорова в беседе с kp.ru рассказала, как самостоятельно справиться с сильным стрессом и чувством беспомощности.

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