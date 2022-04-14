Испытания «коктейля из антител» от коронавируса начнутся в России 18 апреля

Клинические испытания препарата от коронавируса на основе моноклональных антител начнутся в России 18 апреля. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В понедельник начнётся введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Гинцбург сообщил, что препарат испытают на здоровых добровольцах в рамках первой фазы исследования.

Он также заявил, что коктейль из моноклональных антител будет эффективен против «стелс-омикрона».