Испытания «коктейля из антител» от коронавируса начнутся в России 18 апреля
«В понедельник начнётся введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее Гинцбург сообщил, что препарат испытают на здоровых добровольцах в рамках первой фазы исследования.
Он также заявил, что коктейль из моноклональных антител будет эффективен против «стелс-омикрона».