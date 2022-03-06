Гинцбург: коктейль из антител к COVID-19 будут исследовать на здоровых добровольцах

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Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител испытают на здоровых добровольцах в рамках первой фазы исследования, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Первая фаза — здоровые добровольцы. Через три недели мы начнем введение препарата, который уже наработан в нужных количествах», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, после первой фазы эксперты примут решение о проведении второй фазы с заболевшими добровольцами.

Ранее Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против тяжёлых случаев COVID-19, вызванных штаммом «омикрон», по последним данным, составляет около 89%.

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