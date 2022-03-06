Гинцбург: коктейль из антител к COVID-19 будут исследовать на здоровых добровольцах
«Первая фаза — здоровые добровольцы. Через три недели мы начнем введение препарата, который уже наработан в нужных количествах», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
По его словам, после первой фазы эксперты примут решение о проведении второй фазы с заболевшими добровольцами.
Ранее Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против тяжёлых случаев COVID-19, вызванных штаммом «омикрон», по последним данным, составляет около 89%.