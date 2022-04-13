Производитель кофе Lavazza приостанавливает деятельность в России
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Как пишут РИА Новости, это следует из отчёта компании за 2021—2022 финансовый год.
«Lavazza приняла решение приостановить свою деятельность в России», — говорится в релизе компании.
Итальянская Lavazza Group владеет такими кофейными брендами, как Lavazza, Carte Noire, Merrild и Kicking Horse.
Германская компания по производству продуктов питания Dr. Oetker на фоне событий на Украине ранее приняла решение полностью прекратить бизнес в России.
Французская сеть спортивных магазинов Decathlon также объявила о приостановке деятельности на территории России.