Производитель кофе Lavazza приостанавливает деятельность в России

Итальянская компания Lavazza Group приостанавливает свою деятельность на территории России.

Как пишут РИА Новости, это следует из отчёта компании за 2021—2022 финансовый год.

«Lavazza приняла решение приостановить свою деятельность в России», — говорится в релизе компании.

Итальянская Lavazza Group владеет такими кофейными брендами, как Lavazza, Carte Noire, Merrild и Kicking Horse.

Германская компания по производству продуктов питания Dr. Oetker на фоне событий на Украине ранее приняла решение полностью прекратить бизнес в России.

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon также объявила о приостановке деятельности на территории России.