В Decathlon сообщили о приостановке деятельности компании на территории России
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«В строгом соответствии с международными санкциями Decathlon сообщает, что поставки больше не осуществляются для продолжения деятельности в России. Decathlon вынужден приостановить работу своих магазинов», — говорится в заявлении на официальном сайте компании.
Ранее компания Renault приняла решение о приостановке производственной деятельности завода в Москве.
До этого японский концерн Bridgestone сообщил, что приостанавливает производство автомобильных шин на российской территории, а также поставки в Россию и будущие инвестиции.