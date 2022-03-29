В Decathlon сообщили о приостановке деятельности компании на территории России

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon объявила о приостановке деятельности на территории России.

«В строгом соответствии с международными санкциями Decathlon сообщает, что поставки больше не осуществляются для продолжения деятельности в России. Decathlon вынужден приостановить работу своих магазинов», — говорится в заявлении на официальном сайте компании.

Ранее компания Renault приняла решение о приостановке производственной деятельности завода в Москве.

До этого японский концерн Bridgestone сообщил, что приостанавливает производство автомобильных шин на российской территории, а также поставки в Россию и будущие инвестиции.