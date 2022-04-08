Компания Dr. Oetker сообщила о прекращении деятельности в России

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Германская компания по производству продуктов питания Dr. Oetker на фоне событий на Украине приняла решение полностью прекратить бизнес в России. Об этом говорится в распространённом 8 апреля заявлении компании.
Компания Dr. Oetker сообщила о прекращении деятельности в России
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью уходит из России», — приводит ТАСС сообщение.

При этом отмечается, что «компания прекратила весь экспорт в Россию, все инвестиции в свою российскую дочернюю компанию и всю маркетинговую деятельность на российском рынке» сразу же после начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее французская сеть спортивных магазинов Decathlon также объявила о приостановке деятельности на территории России.

До этого японский концерн Bridgestone сообщил, что  приостанавливает производство автомобильных шин на российской территории, а также поставки в Россию и будущие инвестиции.

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