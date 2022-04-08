Компания Dr. Oetker сообщила о прекращении деятельности в России
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«Производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью уходит из России», — приводит ТАСС сообщение.
При этом отмечается, что «компания прекратила весь экспорт в Россию, все инвестиции в свою российскую дочернюю компанию и всю маркетинговую деятельность на российском рынке» сразу же после начала специальной военной операции России на Украине.
Ранее французская сеть спортивных магазинов Decathlon также объявила о приостановке деятельности на территории России.
До этого японский концерн Bridgestone сообщил, что приостанавливает производство автомобильных шин на российской территории, а также поставки в Россию и будущие инвестиции.