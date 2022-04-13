Эксперт Роспотребнадзора Антипова рассказала о детокс-рационе для очищения организма весной

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Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова рассказала, как можно избавить организм от накопленных за зиму шлаков и токсинов.
Эксперт Роспотребнадзора Антипова рассказала о детокс-рационе для очищения организма весной
  • Gettyimages.ru
  • © Ilona Titova / EyeEm

Важно не только правильно питаться, но и избегать голодания, свести к минимуму в том числе употребление алкоголя, любой жареной, маринованной и солёной пищи, пряностей, отметила она в беседе с «Известиями».

Овсяная или рисовая каша могут защитить слизистую желудка от негативных воздействий и помочь внутренней детокс-системе, сказала специалист.

Также в рацион стоит включить отруби, зелень, продукты, содержащие бета-каротин: тыкву, шпинат, морковь, батат, брокколи. Не стоит забывать и о цинксодержащих продуктах, таких как чеснок, мята, солодка.

«Включая в свой рацион чернику, красную фасоль, грецкие орехи, тёмный виноград, продукты, богатые витаминами группы В, обеспечиваем антиоксидантную защиту, в том числе и пищеварительной системы», — добавила Антипова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

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