Эксперт Роспотребнадзора Антипова рассказала о детокс-рационе для очищения организма весной
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Важно не только правильно питаться, но и избегать голодания, свести к минимуму в том числе употребление алкоголя, любой жареной, маринованной и солёной пищи, пряностей, отметила она в беседе с «Известиями».
Овсяная или рисовая каша могут защитить слизистую желудка от негативных воздействий и помочь внутренней детокс-системе, сказала специалист.
Также в рацион стоит включить отруби, зелень, продукты, содержащие бета-каротин: тыкву, шпинат, морковь, батат, брокколи. Не стоит забывать и о цинксодержащих продуктах, таких как чеснок, мята, солодка.
«Включая в свой рацион чернику, красную фасоль, грецкие орехи, тёмный виноград, продукты, богатые витаминами группы В, обеспечиваем антиоксидантную защиту, в том числе и пищеварительной системы», — добавила Антипова.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.