Доктор наук Мальцев рассказал, как распознать ядовитый картофель

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Доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев, заведующий лабораторией хранения и переработки картофеля ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха, рассказал, что при неправильном хранении картофель может стать ядовитым.
Доктор наук Мальцев рассказал, как распознать ядовитый картофель
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Если продукт хранился в тёмном месте, то он мог всего лишь потерять вкусовые качества, а если на свету, например на балконе, то за зиму этот картофель мог стать ядовитым, сказал Мальцев в беседе с радио Sputnik.

«Картофель может представлять опасность, только если он хранился на свету. В таком случае клубни могли позеленеть. Если это произошло, то в них сформировался (под воздействием солнца. — RT) хлорофилл и опасный алкалоид соланин, а он ядовит для человека. Употреблять такой картофель нельзя», — объяснил эксперт.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

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