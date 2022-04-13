Специалист Минздрава Лиознов: случаев инфицирования вариантом коронавируса ХЕ в России нет

Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что в стране нет подтверждённых случаев штамма коронавируса XE.

«Подтверждённых случаев инфекции этим и другими рекомбинантными вариантами SARS-CoV-2 не зафиксировано», — рассказал Лиознов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что на сегодняшний день установлено порядка 640 случаев инфицирования данным вирусом.

По словам Лиознова, исследования показали способность варианта ХЕ к более быстрому росту в условиях in vitro.

Ранее эксперт Роспотребнадзора высказался о вероятности новой волны COVID-19 из-за штамма XE.

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал подробности о штамме коронавируса ХЕ.