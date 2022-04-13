Специалист Минздрава Лиознов: случаев инфицирования вариантом коронавируса ХЕ в России нет
«Подтверждённых случаев инфекции этим и другими рекомбинантными вариантами SARS-CoV-2 не зафиксировано», — рассказал Лиознов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что на сегодняшний день установлено порядка 640 случаев инфицирования данным вирусом.
По словам Лиознова, исследования показали способность варианта ХЕ к более быстрому росту в условиях in vitro.
Ранее эксперт Роспотребнадзора высказался о вероятности новой волны COVID-19 из-за штамма XE.
Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал подробности о штамме коронавируса ХЕ.