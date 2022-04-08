Иммунолог Крючков рассказал подробности о штамме коронавируса ХЕ

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал подробности о штамме коронавируса ХЕ.

«XE — это такой гибрид BA.1 и BA.2. Появилась некая новая подлиния с общими свойствами. Симптомы те же самые, там абсолютно нет никаких отличий. И тяжёлые, и лёгкие формы, как было и при BA.1, и BA.2», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его мнению, с этим штаммом вряд ли будет «крупная история».

Как отметил Крючков, ХЕ распространяется, но темпы сейчас не настолько мощные.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» высказался о штамме коронавируса ХЕ.