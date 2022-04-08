Эксперт Роспотребнадзора высказался о вероятности новой волны COVID-19 из-за штамма XE
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Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«Новый вариант станет ещё немного (говорят о 10%) трансмиссивнее, чем все предыдущие версии. Однако стоит отметить, что мы так «хорошо» переболели в январе — марте, что сейчас создали очень мощную иммунную прослойку», — цитирует ТАСС Хафизова.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок высказался о новом подтипе штамма коронавируса «омикрон», выявленном в китайской провинции Цзянсу.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский высказался о штамме коронавируса ХЕ.
По его словам, необходимо подождать более полных данных о новом штамме.