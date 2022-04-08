Эксперт Роспотребнадзора высказался о вероятности новой волны COVID-19 из-за штамма XE

Новый вариант омикрон-штамма ХЕ заразнее предыдущих, но вряд ли он вызовет новую волну пандемии коронавируса, так как в России сформирован мощный коллективный иммунитет.

Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Новый вариант станет ещё немного (говорят о 10%) трансмиссивнее, чем все предыдущие версии. Однако стоит отметить, что мы так «хорошо» переболели в январе — марте, что сейчас создали очень мощную иммунную прослойку», — цитирует ТАСС Хафизова.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок высказался о новом подтипе штамма коронавируса «омикрон», выявленном в китайской провинции Цзянсу.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский высказался о штамме коронавируса ХЕ.

По его словам, необходимо подождать более полных данных о новом штамме.