Иммунолог Болибок высказался о новом подтипе «омикрона»

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Врач-иммунолог Владимир Болибок высказался о новом подтипе штамма коронавируса «омикрон», выявленном в китайской провинции Цзянсу.
Иммунолог Болибок высказался о новом подтипе «омикрона»
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«Наибольшую настороженность вызывают те мутации, которые могут приводить к появлению новых линий, типов, подтипов, то есть обходить каким-то образом иммунную защиту у людей привитых и ранее переболевших, а также передаваться дальше. И случай, который сейчас зарегистрировали в Китае, как раз вызывает некоторые опасения», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, коронавирус, как и многие другие вирусы, с начала пандемии показывал потенциал к мутациям и на данный момент этот потенциал не исчерпан.

Ранее Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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