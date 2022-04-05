Иммунолог Болибок высказался о новом подтипе «омикрона»

Врач-иммунолог Владимир Болибок высказался о новом подтипе штамма коронавируса «омикрон», выявленном в китайской провинции Цзянсу.

«Наибольшую настороженность вызывают те мутации, которые могут приводить к появлению новых линий, типов, подтипов, то есть обходить каким-то образом иммунную защиту у людей привитых и ранее переболевших, а также передаваться дальше. И случай, который сейчас зарегистрировали в Китае, как раз вызывает некоторые опасения», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, коронавирус, как и многие другие вирусы, с начала пандемии показывал потенциал к мутациям и на данный момент этот потенциал не исчерпан.

Ранее Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.