Вирусолог Аграновский призвал подождать более полных данных о штамме коронавируса ХЕ
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«Его патогенность и скорость распространения сравнимы с таковой у «омикрона», который был в самом начале. Так что это не что-то такое, чего всем надо бояться», — заявил Аграновский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, необходимо подождать более полных данных о новом штамме.
Как отметил Аграновский, важную роль играет вакцинация.
«Надо вакцинироваться. Потому что человек, который заболел вирусом, любым штаммом, перенесёт болезнь легче, если он ревакцинировался, например, «Спутником Лайт», — пояснил он в беседе с «Радио 1».
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок высказался о новом подтипе штамма коронавируса «омикрон», выявленном в китайской провинции Цзянсу.