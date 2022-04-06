Вирусолог Аграновский призвал подождать более полных данных о штамме коронавируса ХЕ

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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский высказался о штамме коронавируса ХЕ.
Вирусолог Аграновский призвал подождать более полных данных о штамме коронавируса ХЕ
  • Gettyimages.ru
  • © KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

«Его патогенность и скорость распространения сравнимы с таковой у «омикрона», который был в самом начале. Так что это не что-то такое, чего всем надо бояться», — заявил Аграновский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, необходимо подождать более полных данных о новом штамме.

Как отметил Аграновский, важную роль играет вакцинация.

«Надо вакцинироваться. Потому что человек, который заболел вирусом, любым штаммом, перенесёт болезнь легче, если он ревакцинировался, например, «Спутником Лайт», — пояснил он в беседе с «Радио 1».

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок высказался о новом подтипе штамма коронавируса «омикрон», выявленном в китайской провинции Цзянсу.

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