Школьники Подмосковья начали акцию по сбору гумпомощи для Донбасса

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Учащиеся школ Московской области подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР и военнослужащих.
Школьники Подмосковья начали акцию по сбору гумпомощи для Донбасса
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, 9 апреля в гимназии имени Примакова ученики встретились с блогером Владом Кобяковым.

«В рамках встречи дети выдвинули одну добрую и правильную инициативу», — цитирует телеканал «360» Воробьёва.

Губернатор поблагодарил директора и учеников гимназии за инициативу и за то, что они поднимают такие важные вопросы. Воробьёв призвал глав муниципалитетов обратить внимание на акцию детей.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что на Украину из России было доставлено более 10 тыс. т гуманитарных грузов.

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