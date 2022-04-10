Более 10 тысяч тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что на Украину из России было доставлено более 10 тыс. т гуманитарных грузов.

«Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 10 315,3 т гуманитарных грузов, проведено 793 гуманитарные акции», — сказал он.

Мизинцев добавил, что за истёкшие сутки было проведено 12 гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передали 338 т предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу КФУ сообщал, что крымские студенты помогли подготовить к отправке 28 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса и юга Украины.