Крымские студенты помогли подготовить к отправке 28 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
- globallookpress.com
- © V Ictor/XinHua
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу КФУ.
«Студенты Крымского федерального университета за два часа работы сформировали 4790 комплектов гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР и юга Украины. Общий вес комплектов составил порядка 28 т. Всего в акции приняли участие порядка 300 студентов и преподавателей вуза», — заявили в университете.
В акции также принимали участие студенты Крымского инженерно-педагогического университета. Работа была организована в Армянске.
Также стало известно, что за два месяца в Курганскую область приехали 19 жителей Донбасса, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального управления МВД России.
В пресс-службе ведомства рассказали, что у всех прибывших есть родственники в регионе, у которых они временно остановились.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что более 516 тыс. человек пересекли границу России в регионе с середины февраля.