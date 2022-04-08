Крымские студенты помогли подготовить к отправке 28 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и юга Украины.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу КФУ.

«Студенты Крымского федерального университета за два часа работы сформировали 4790 комплектов гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР и юга Украины. Общий вес комплектов составил порядка 28 т. Всего в акции приняли участие порядка 300 студентов и преподавателей вуза», — заявили в университете.

В акции также принимали участие студенты Крымского инженерно-педагогического университета. Работа была организована в Армянске.

Также стало известно, что за два месяца в Курганскую область приехали 19 жителей Донбасса, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального управления МВД России.

В пресс-службе ведомства рассказали, что у всех прибывших есть родственники в регионе, у которых они временно остановились.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что более 516 тыс. человек пересекли границу России в регионе с середины февраля.