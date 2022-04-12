МЧС России доставило на Украину и в Донбасс почти 1,1 тысячи тонн гуманитарной помощи

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Сотрудники МЧС России доставили на территорию Украины и Донбасса почти 1,1 тыс. тонн гуманитарной помощи.

«МЧС доставило в Донбасс и на Украину почти 1,1 тыс. тонн гуманитарного груза», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что 17 автомобильных колонн доставили жителям Донбасса и Украины воду, кровати, постельные принадлежности, предметы первой необходимости, стройматериалы.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что на Украину из России было доставлено более 10 тыс. т гуманитарных грузов.

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