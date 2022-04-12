Правительство выделит ещё 3,5 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка

Правительство России выделит порядка 3,5 млрд рублей на продление программы туристического кешбэка за поездки по России до 15 апреля. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.

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«Выделим дополнительное финансирование на возврат гражданам части стоимости путёвки. Желающих воспользоваться программой очень много», — цитирует ТАСС Мишустина. По его словам, на продление данной программы будет выделено 3,5 млрд рублей. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза. В конце марта Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних рейсах.