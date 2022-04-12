Путин: туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза

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Президент России Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза.
Путин: туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза
  • Gettyimages.ru
  • © Victoria Koltsova / 500px

«Кстати говоря, я просил правительство увеличить кешбэк в два раза для тех, кто в Дальневосточный регион летит. Это тоже надо делать», — сказал президент в ходе общения с работниками космодрома Восточный. Его слова приводит РИА Новости.

В конце марта Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних рейсах.

Ранее стало известно о том, что правительство решило продлить программу туристического кешбэка в России до 15 апреля.

Основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.

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