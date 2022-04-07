Правительство продлило программу туристического кешбэка в России до 15 апреля

Правительство решило продлить программу туристического кешбэка в России до 15 апреля.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, воспользоваться услугой смогут ещё 1,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что продажи туров по программе туристического кешбэка в связи с повышенным спросом будут завершены досрочно, в ночь на 9 апреля.

Как отмечала газета «Известия» со ссылкой на сервис Level.Travel, самым популярным направлением на майские праздники среди российских курортов признано морское побережье Сочи.