Правительство продлило программу туристического кешбэка в России до 15 апреля
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Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, воспользоваться услугой смогут ещё 1,5 млн человек.
Ранее сообщалось, что продажи туров по программе туристического кешбэка в связи с повышенным спросом будут завершены досрочно, в ночь на 9 апреля.
Как отмечала газета «Известия» со ссылкой на сервис Level.Travel, самым популярным направлением на майские праздники среди российских курортов признано морское побережье Сочи.