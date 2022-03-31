Президент России Владимир Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних рейсах.

«В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили, — программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах», — цитирует его ТАСС.

Об этом президент России заявил, подводя итоги совещания по ситуации в авиационной отрасли.

Ранее Путин заявил, что западные партнёры обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолётов и действие договоров лизинга.