Путин анонсировал принятие закона, позволяющего гражданам Белоруссии работать в Циолковском

Президент России Владимир Путин анонсировал принятие закона, позволяющего гражданам Белоруссии и компаниям республики работать на территории ЗАТО Циолковский.

«В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компании Белоруссии работать на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский в Амурской области», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин также допустил, что полёт белорусского космонавта может состояться в 2023 году.

Ранее президент России поручил «Роскосмосу» заняться организацией полёта в космос представителей Белоруссии на отечественном корабле.