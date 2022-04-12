Путин анонсировал принятие закона, позволяющего гражданам Белоруссии работать в Циолковском
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«В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компании Белоруссии работать на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский в Амурской области», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин также допустил, что полёт белорусского космонавта может состояться в 2023 году.
Ранее президент России поручил «Роскосмосу» заняться организацией полёта в космос представителей Белоруссии на отечественном корабле.