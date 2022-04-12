Депутат Каргинов поддержал увеличение туристического кешбэка для поездок на Дальний Восток

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов прокомментировал в беседе с RT заявление Владимира Путина о том, что туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза.
Депутат Каргинов поддержал увеличение туристического кешбэка для поездок на Дальний Восток
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Marchenko / EyeEm

По мнению депутата, предложение «совершенно правильное».

«Мы предлагали стимулировать не только туристические моменты, но в первую очередь... переезд людей на Дальний Восток. Когда идёт туризм, люди видят, какие красоты, что там есть инфраструктура и есть где жить, и многие, возможно, примут решение о постоянном переезде. Но в первую очередь безналоговая экономика даст краю сильнейший толчок не только туристический, но и поможет увеличить количество населения, которое пожелает жить на Дальнем Востоке», — заключил Каргинов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток нужно увеличить в два раза.

В конце марта Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних рейсах.

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