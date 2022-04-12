В Госдуму внесён проект о внешнем управлении объявивших об уходе иностранных компаний

В Госдуму внесён законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.

«Инициатива «Единой России» коснётся тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики», — уточняется на сайте партии «Единая Россия».

Отмечается, что переход будет назначаться только по решению суда.

При этом иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона будет принципиально и жёстко отвечать на уход под давлением Запада иностранных компаний из России.

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил, что предприятия компаний, которые приостановили работу в России из-за санкций, необходимо передать в собственность их трудовым коллективам.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также высказался об уходе ряда иностранных компаний из России.