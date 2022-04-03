Глазьев предложил передавать предприятия ушедших компаний их сотрудникам
«Я бы передавал такие предприятия трудовым коллективам», — цитирует РИА Новости Глазьева.
Он отметил, что никто больше сотрудников предприятий не заинтересован в сохранении рабочих мест.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона будет принципиально и жёстко отвечать на уход под давлением Запада иностранных компаний из России.