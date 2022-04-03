Глазьев предложил передавать предприятия ушедших компаний их сотрудникам

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Предприятия компаний, которые приостановили работу в России из-за санкций, необходимо передать в собственность их трудовым коллективам, заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

«Я бы передавал такие предприятия трудовым коллективам», — цитирует РИА Новости Глазьева.

Он отметил, что никто больше сотрудников предприятий не заинтересован в сохранении рабочих мест.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона будет принципиально и жёстко отвечать на уход под давлением Запада иностранных компаний из России.

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