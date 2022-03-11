Глава «Норникеля» Потанин прокомментировал идею национализации иностранных компаний

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Глава компании «Норникель» Владимир Потанин прокомментировал идею национализации иностранных компаний, уходящих с российского рынка.

«Я бы призвал очень осторожно подходить к такому вопросу, как конфискация предприятий тех фирм, которые объявили об уходе с российского рынка. Во-первых, это вернёт нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий», — заявил Потанин, его слова приводятся в Telegram-канале «Норникеля».

Он также отметил, что решение компаний о приостановке деятельности в России носит эмоциональный характер.

«Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность», — заключил Потанин.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона будет принципиально и жёстко отвечать на уход под давлением Запада иностранных компаний из России.

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