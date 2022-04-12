Диетолог Арзамасцев назвал способы избежать скачков давления

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что ежедневное употребление достаточного количества воды поможет избежать скачков давления.

Чтобы давление было в пределах нормы, нужно пить 1,5—2 л жидкости в день, сказал эксперт в беседе с каналом «Москва 24».

Кроме того, Арзамасцев посоветовал отказаться от соли и употреблять продукты с содержанием калия: бананы и сухофрукты.

«Калий и натрий отвечают за баланс жидкости в организме. Если эти микроэлементы в нормальном соотношении либо калия даже чуть больше, то в этом случае жидкость накапливается меньше. И давление будет точно так же постепенно снижаться», — заключил диетолог.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.