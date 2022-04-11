Депутат Бессараб сочла избыточной идею ограничить выезд госслужащих за границу

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT заявление депутата Госдумы Султана Хамзаева о том, что госслужащие в текущих условиях не должны покидать Россию, если их поездки не касаются государственных задач.

Бессараб напомнила, что, например, у «Единой России» в Госдуме существует положение, в соответствии с которым депутатам рекомендовано согласовывать неслужебные поездки за границу с руководителем фракции. Такой порядок, по мнению эксперта, установлен из-за риска недружественных действий и провокаций в отношении российских госслужащих со стороны ряда государств.

«Нельзя уронить статус страны, поэтому, конечно, госслужащим сейчас нужно воздержаться от поездок за границу, но запрещать на государственном уровне было бы избыточно», — добавила парламентарий.

Планирующих поездки за границу госслужащих депутат призвала подумать и взвесить, «стоит ли такая поездка тех плачевных последствий, которые могут наступить».

«Это должно быть на совести каждого и на усмотрение каждого, если только это не структуры, которым просто запрещено в такие периоды ездить за границу. Всё остальное мне кажется избыточным», — заключила специалист.

Ранее депутат Хамзаев предложил ввести ограничения на выезд госслужащих за границу.

Как отметил автор инициативы, сейчас госслужащие «должны быть со своим народом, заниматься внутренними вопросами».