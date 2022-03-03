Политолог Орлов прокомментировал идею наказывать госслужащих за «подрыв авторитета» России
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Как подчеркнул эксперт, опасения и мотивация Виталия Милонова понятны.
«Но, на мой взгляд, мера является избыточной», — заключил Орлов.
Ранее Милонов предложил лишать госслужащих должностей и депутатских мандатов за публичные действия, направленные на «подрыв авторитета и очернение» России.
Как отметил депутат, в последние дни наблюдается «настоящая истерия», связанная с ростом числа фейков из-за проведения Россией специальной военной операции на территории Украины.