Политолог Орлов прокомментировал идею наказывать госслужащих за «подрыв авторитета» России

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова лишать госслужащих должностей и депутатских мандатов за публичные действия, направленные на «подрыв авторитета и очернение» России.
Политолог Орлов прокомментировал идею наказывать госслужащих за «подрыв авторитета» России
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Как подчеркнул эксперт, опасения и мотивация Виталия Милонова понятны.

«Но, на мой взгляд, мера является избыточной», — заключил Орлов.

Ранее Милонов предложил лишать госслужащих должностей и депутатских мандатов за публичные действия, направленные на «подрыв авторитета и очернение» России.

Как отметил депутат, в последние дни наблюдается «настоящая истерия», связанная с ростом числа фейков из-за проведения Россией специальной военной операции на территории Украины.

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