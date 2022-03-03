Депутат Милонов предложил наказывать госслужащих за «подрыв авторитета и очернение» России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать госслужащих должностей и депутатских мандатов за публичные действия, направленные на «подрыв авторитета и очернение» России. Копия обращения на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова имеется в распоряжении RT.

Как отметил депутат, в последние дни наблюдается «настоящая истерия», связанная с ростом числа фейков из-за проведения Россией специальной военной операции на территории Украины.

Милонов подчеркнул, что граждане имеют право на выражение собственного мнения и несогласия с теми или иными событиями.

Однако, как пояснил парламентарий, ни в одном законе и правовой норме не сказано, что распространение «вредоносной информации» является неотъемлемым правом гражданина. По его словам, особенно это касается публичных и должностных лиц.

«В данной ситуации прошу вас рассмотреть инициативу о проработке механизма лишения государственных должностей и отчуждения депутатских мандатов за публичные действия, направленные на подрыв авторитета и очернение нашего государства», — говорится в тексте обращения.

Милонов уточнил, что таковыми могут признать: распространение фейковой информации о действиях ВС России, участие в несогласованных антироссийских мероприятиях, активное участие в материальной и иной помощи лицам, связанным с националистическими организациями на территории Украины и помогающих им государств.

Ранее эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что Запад за последние годы создал множество центров пропаганды вокруг России.