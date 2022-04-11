Депутат Хамзаев предложил ограничить выезд госслужащих за границу

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что госслужащие в текущих условиях не должны покидать Россию, если их поездки не касаются государственных задач.

«Считаю, что в этот ответственный период никто не должен осуществлять даже «самые запланированные» поездки, если это не касается государственных задач», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Хамзаев подчеркнул, что руководители госорганов должны утвердить на уровне внутренних регламентов «согласование и порядок выезда из России своих сотрудников».

По мнению депутата, в настоящее время госслужащие «должны быть со своим народом, заниматься внутренними вопросами».

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин подтвердил сообщения, что он не в Москве: в настоящее время руководитель ведомства находится в Тель-Авиве «на выходных».

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