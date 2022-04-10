Экономист Переславский спрогнозировал снижение цен на технику на 20-30%

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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что укрепление рубля приведёт к снижению цен на технику на 20-30%.

По его словам, в некоторых сферах уже можно наблюдать снижение стоимости, но пока только в сравнении с мартовскими ценами.

«Постепенно приходят в норму цены на продукты», — добавил Переславский.

Экономист заверил, что с нормализацией обстановки в России, продавцы скорректируют цены в соответствии с актуальным курсом рубля к мировым валютам.

Ранее в нижней палате парламента призвали проверить ценообразование у ретейлеров электронной техники.

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