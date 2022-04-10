Экономист Переславский спрогнозировал снижение цен на технику на 20-30%
По его словам, в некоторых сферах уже можно наблюдать снижение стоимости, но пока только в сравнении с мартовскими ценами.
«Постепенно приходят в норму цены на продукты», — добавил Переславский.
Экономист заверил, что с нормализацией обстановки в России, продавцы скорректируют цены в соответствии с актуальным курсом рубля к мировым валютам.
Ранее в нижней палате парламента призвали проверить ценообразование у ретейлеров электронной техники.