Адвокат Рыжкова рассказала о возможности получить пенсию по наследству
Отмечается, что начисленные, но неполученные суммы страховой пенсии могут получить нетрудоспособные члены семьи, которые проживали совместно с пенсионером на день его смерти.
Для получения пенсии нужно обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера, отметила адвокат.
Накопительная части пенсии наследуется, в случае если наследодатель умер до назначения ему пенсии.
«Если при жизни наследодателя ему была произведена хоть одна выплата, наследование не состоится», — резюмировала Рыжкова.
В феврале депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить пенсионеров, вступающих в наследство в порядке первой очереди, от уплаты госпошлины.
До этого в Госдуме предложили отменить налог с продажи унаследованной недвижимости.