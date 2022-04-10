Адвокат Рыжкова рассказала о возможности получить пенсию по наследству

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Адвокат юридической группы «Яковлев и партнёры» Евгения Рыжкова в беседе с агентством «Прайм» рассказала, что в случае смерти пенсионера, в некоторых случаях его родственники могут получить его пенсии по наследству.

Отмечается, что начисленные, но неполученные суммы страховой пенсии могут получить нетрудоспособные члены семьи, которые проживали совместно с пенсионером на день его смерти.

Для получения пенсии нужно обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера, отметила адвокат.

Накопительная части пенсии наследуется, в случае если наследодатель умер до назначения ему пенсии.

«Если при жизни наследодателя ему была произведена хоть одна выплата, наследование не состоится», — резюмировала Рыжкова.

В феврале депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить пенсионеров, вступающих в наследство в порядке первой очереди, от уплаты госпошлины.

До этого в Госдуме предложили отменить налог с продажи унаследованной недвижимости.

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