Депутат ГД Власов предложил освободить наследников-пенсионеров от уплаты госпошлины

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить пенсионеров, вступающих в наследство в порядке первой очереди, от уплаты госпошлины. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в соответствии с налоговым законодательством наследники первой очереди — дети, супруги и родители наследодателя — обязаны уплатить госпошлину в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества.

При этом он уточнил, что некоторые категории граждан, например несовершеннолетние дети, герои СССР и России, ветераны Великой Отечественной войны, освобождены от уплаты данной пошлины.

В то же время наследники первой очереди из числа пенсионеров не имеют в настоящее время льготы по уплате госпошлины, размер которой может составлять для них существенную сумму, соразмерную ежемесячной пенсии или превышающую её, подчеркнул Власов.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности включения граждан, получающих пенсию по старости, в перечень лиц, освобождённых от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство в случае, если в наследственном деле они выступают в качестве наследника первой очереди», — говорится в тексте обращения.

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