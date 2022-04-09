В ЯНАО зарегистрировали 51 случай коронавируса за сутки

В Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировали 51 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

На лечении в больницах находятся 60 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 134 002 жителя.

Тем временем в Новгородской области выявили 78 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечились 306 человек, передаёт mk.ru со ссылкой на оперштаб. Госпитализация потребовалась 20 новгородцам.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков высказался о назальной ревакцинации от COVID-19.