В Пермском крае выявили 254 случая коронавируса за сутки

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В Пермском крае выявили 254 случая коронавируса за последние сутки.
В Пермском крае выявили 254 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Общее число инфицированных за всё время пандемии составило 362 397 человек», — отметили в штабе.

За минувшие 24 часа в регионе провели 5084 ПЦР-исследования на COVID-19.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 689 случаев коронавируса, передаёт ФАН со ссылкой на оперштаб. Всего в городе заболели 1 507 263 жителя.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков высказался о назальной ревакцинации от COVID-19.

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