В Татарстане зарегистрировали 257 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 257 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 139 609. Выздоровели 133 152 жителя, в том числе 699 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 66 случаев коронавируса, передаёт ИА SevastopolMedia. С начала пандемии в городе заболели 82 413 человек.

Вакцинацию первым компонентом прошли 309 454 севастопольца.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков высказался о назальной ревакцинации от COVID-19.