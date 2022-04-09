В Удмуртии выявили 98 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 98 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 42 жителя.
В Удмуртии выявили 98 случаев COVID-19 за сутки
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  • © Bihlmayer Fotografie

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 3183 заболевших, в ковидных центрах — 172 в состоянии средней тяжести, 25 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 534 жителя.

Также стало известно, что в Челябинской области за сутки зарегистрировали 401 случай коронавируса, передаёт интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Выписаны 552 человека.

В настоящее время в регионе COVID-19 болеют 6092 жителя.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков высказался о назальной ревакцинации от COVID-19.

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