Кабмин России одобрил законопроект по поддержке для переезжающих трудиться в другой регион

Короткая ссылка
Правительство России одобрило законопроект, направленный на повышение мобильности трудовых ресурсов, поддержку граждан, переезжающих для трудоустройства по направлению службы занятости.
Кабмин России одобрил законопроект по поддержке для переезжающих трудиться в другой регион
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации« О занятости населения в Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в заявлении.

Отмечается, что законопроект направлен на повышение мобильности трудовых ресурсов, в том числе путем совершенствования мер государственной поддержки граждан, переезжающих в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регистрируемая безработица в стране не растёт, однако по-прежнему увеличивается число работников, которые выведены в простой или переведены в режим неполного рабочего дня и неполной недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить