Кабмин России одобрил законопроект по поддержке для переезжающих трудиться в другой регион
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Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации« О занятости населения в Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в заявлении.
Отмечается, что законопроект направлен на повышение мобильности трудовых ресурсов, в том числе путем совершенствования мер государственной поддержки граждан, переезжающих в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регистрируемая безработица в стране не растёт, однако по-прежнему увеличивается число работников, которые выведены в простой или переведены в режим неполного рабочего дня и неполной недели.