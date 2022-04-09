Кабмин России одобрил законопроект по поддержке для переезжающих трудиться в другой регион

Правительство России одобрило законопроект, направленный на повышение мобильности трудовых ресурсов, поддержку граждан, переезжающих для трудоустройства по направлению службы занятости.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации« О занятости населения в Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в заявлении.

Отмечается, что законопроект направлен на повышение мобильности трудовых ресурсов, в том числе путем совершенствования мер государственной поддержки граждан, переезжающих в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регистрируемая безработица в стране не растёт, однако по-прежнему увеличивается число работников, которые выведены в простой или переведены в режим неполного рабочего дня и неполной недели.