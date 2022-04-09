Голикова заявила об отсутствии роста регистрируемой безработицы в России

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регистрируемая безработица в стране не растёт, однако по-прежнему увеличивается число работников, которые выведены в простой или переведены в режим неполного рабочего дня и неполной недели.
Голикова заявила об отсутствии роста регистрируемой безработицы в России
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её секретариат.

«Ситуация на рынке труда по-прежнему остаётся стабильной, роста регистрируемой безработицы не отмечается. При этом мы видим структурные изменения: увеличивается число граждан, которые работают в режиме неполного дня, а также в режиме простоя», — привели слова Голиковой в секретариате.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение поднять в России размер пособия по безработице.

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