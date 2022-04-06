В Госдуме прокомментировали идею увеличения размера пособия по безработице

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение поднять в России размер пособия по безработице.

«Тема дискуссионная. И дискутируется она довольно давно. Пособие по безработице — это не страховой случай, то есть это прямые расходы федерального бюджета, и для отдельной категории безработных величина доходит практически до МРОТ. Но есть определённые условия, чтобы не порождать иждивенчества, когда человеку будет выгодно получать пособие и не работать», — сказал депутат.

Он добавил, что государство «предоставляет возможность проходить обучение, повышать квалификацию и трудоустраиваться».

«Есть сроки и условия нахождения в качестве безработного, получающего пособия. Плюс надо понимать, об увеличение пособия до какого уровня идёт речь. Прожиточного минимума федерального или регионального? Надо понимать, какой источник финансирования. Если предлагается повысить пособия, но одновременно с этим забрать у детей и сирот, то я против такого подхода. Если другие источники финансирования, то надо их определять», — заключил Нилов.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил поднять размер пособия по безработице до величины прожиточного минимума.