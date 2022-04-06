В России предложили поднять размер пособия по безработице

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил поднять размер пособия по безработице до величины прожиточного минимума. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В своём обращении он напомнил, что Россия и её граждане подверглись масштабным санкциям со стороны западных стран.

При этом, как показали уход ряда иностранных компаний с отечественного рынка и отказ части иностранных компаний поставлять комплектующие для производств в России, одна из основных целей наших оппонентов — подорвать рынок труда в России и оставить максимально возможное количество граждан страны без работы, считает Орлов.

В настоящее время, как он уточнил, пособие по безработице в России в первые три месяца составляет, в зависимости от прежней трудовой деятельности гражданина и уровня его заработка, от 1,5 тыс. до 12,7 тыс. рублей. После трёх месяцев состоящий на учёте безработный может рассчитывать максимум на пособие в размере 5 тыс. рублей.

«В связи со сложившейся экономической обстановкой прошу вас оценить целесообразность поднять пособие по безработице до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения — 13,7 тыс. рублей для всех категорий безработных, а для состоящих на учёте более трёх месяцев оставить текущий коридор размера пособия — от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили запретить на десять лет работу не вернувшихся до 1 мая иностранных компаний.