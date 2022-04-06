В России предложили поднять размер пособия по безработице

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил поднять размер пособия по безработице до величины прожиточного минимума. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В России предложили поднять размер пособия по безработице
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В своём обращении он напомнил, что Россия и её граждане подверглись масштабным санкциям со стороны западных стран.

При этом, как показали уход ряда иностранных компаний с отечественного рынка и отказ части иностранных компаний поставлять комплектующие для производств в России, одна из основных целей наших оппонентов — подорвать рынок труда в России и оставить максимально возможное количество граждан страны без работы, считает Орлов.

В настоящее время, как он уточнил, пособие по безработице в России в первые три месяца составляет, в зависимости от прежней трудовой деятельности гражданина и уровня его заработка, от 1,5 тыс. до 12,7 тыс. рублей. После трёх месяцев состоящий на учёте безработный может рассчитывать максимум на пособие в размере 5 тыс. рублей.

«В связи со сложившейся экономической обстановкой прошу вас оценить целесообразность поднять пособие по безработице до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения — 13,7 тыс. рублей для всех категорий безработных, а для состоящих на учёте более трёх месяцев оставить текущий коридор размера пособия — от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили запретить на десять лет работу не вернувшихся до 1 мая иностранных компаний.

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