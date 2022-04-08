В Подмосковье прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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В Московской области ещё десять больниц вернули временные койки для пациентов с COVID-19 к прежней работе.
В Подмосковье прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
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  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила первый заместитель председателя регионального правительства Светлана Стригункова, такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

«Для лечения пациентов с COVID-19 работает 1,8 тыс. коек», — отметила она.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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