В Подмосковье прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Московской области ещё десять больниц вернули временные койки для пациентов с COVID-19 к прежней работе.

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Об этом сообщает телеканал «360». Как заявила первый заместитель председателя регионального правительства Светлана Стригункова, такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. «Для лечения пациентов с COVID-19 работает 1,8 тыс. коек», — отметила она. Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.